В Пензе ищут 19-летнего юношу, пропавшего в апреле

В Пензе пропал 19-летний Сергей Юрьевич Аблясов. О его местонахождении неизвестно с 23 апреля этого года.

Ориентировку на юношу распространили в понедельник, 4 мая, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Сергея Аблясова - 177 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения пропавший был одет в темно-зеленую куртку. темно-синий джемпер, темно-серую футболку и серые брюки, обувь - черные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.