Соцсети: В Пензе водитель снес столб и притворился спящим

В Пензе в ночь на субботу, 2 мая, на улице Аустрина водитель «Газели» снес фонарный столб и дерево. Кадры с покореженным автомобилем опубликовали в Сети.

По словам очевидцев, водитель был нетрезв. Он уцелел после ДТП, перебрался на заднее сиденье и притворился спящим или, возможно, действительно быстро уснул.

«Пронесся перед нами, когда мы выезжали со второстепенной - без света, на высокой скорости. Через несколько секунд был фейерверк!» - описали пензенцы.

Столб упал на проезжую часть. На дороге оказались и провода. Очевидцы вызвали экстренные службы и до приезда ГАИ проконтролировали, чтобы никто не врезался в препятствие.

Официальной информации о случившемся нет. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.