На проспекте Победы в Пензе насмерть сбили пешехода

Вечером в субботу, 14 марта, на проспекте Победы в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 20:35 напротив дома № 82 под колеса автомобиля попал пешеход. Его личность устанавливается.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

12 марта смертельное ДТП случилось в Пензенском районе. На 7-м километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино, в Засечном, столкнулись «Лада-Гранта» и Skoda Rapid. 52-летний водитель отечественного автомобиля и 74-летняя пассажирка скончались от полученных травм.

