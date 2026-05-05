Поезд из Пачелмы насмерть сбил подростка на мотоцикле

Вечером в понедельник, 4 мая, поезд сообщением Пачелма - Моршанск насмерть сбил 12-летнего школьника на перегоне станций Моршанск - Коршуновка в Тамбовской области, сообщили в Пензенской транспортной прокуратуре.

Подросток управлял мотоциклом и пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу, который не предназначен для проезда транспорта.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры реагирования», - сообщили в надзорном органе.

По факту трагедии начали доследственную проверку. В Центральном МСУТ СКР устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают действия ответственных лиц.

9 января в Пачелме под колесами поезда, следовавшего по маршруту Кирсанов - Ртищево, погибла женщина 1983 года рождения. Сообщалось, что она переходила пути в неположенном месте.

