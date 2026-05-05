В Пензенском районе мальчик на электросамокате сбил пенсионерку

Днем в понедельник, 4 мая, в Пензенском районе случилось ДТП с участием ребенка и престарелой женщины.

По предварительным данным, в 14:45 на Сельской площади в Мичуринском 9-летний мальчик на электросамокате IKINGI наехал на 79-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

2 мая в Пензе 30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 3-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу.

