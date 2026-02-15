В ДТП на Окружной пострадал 16-летний подросток

В пятницу, 13 февраля, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 19:50 на улице Окружной 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, допустил наезд на пешехода - мальчика 2009 года рождения.

В результате происшествия подросток получил травмы, ему потребовалась госпитализация

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Вечером 11-го числа 24-летний водитель Volkswagen Golf сбил 52-летнюю женщину на улице Суворова. По сообщениям очевидцев, происшествие случилось на пешеходном переходе, где не работал светофор.