Происшествия

В Сердобском районе при пожаре погибла 36-летняя женщина
В субботу, 14 февраля, в селе Куракино Сердобского района случился смертельный пожар.

Загорелся частный дом площадью 63 кв. м на улице Первомайской. Для ликвидации пламени привлекли 21 спасателя и 5 единиц техники.

В результате пожара дом выгорел изнутри, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После тушения огня обнаружили тело 36-летней женщины.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившейся трагедии.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в региональном СУ СКР.

12 февраля в селе Варыпаево Пензенского района сгорел частный дом площадью 50 квадратных метров. При пожаре погиб 38-летний мужчина.

