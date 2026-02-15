На трассе М-5 в ДТП попали скорая, полиция и пожарные

На трассе М-5 в ДТП попали скорая, полиция и пожарные
Вечером субботы, 14 февраля, на 664-м километре автодороги М-5 «Урал», между Трофимовкой и Русским Ишимом в Бессоновском районе, случилось ДТП с участием спецавтомобилей.

«Перевернулась пожарная, врезалась скорая, полиция улетела под большегруз», - сообщили подписчики телеграм-канал «Пенза Новости».

По их словам, из-за аварии трасса была перекрыта с 20:00 примерно до 4:00. Кроме того, в ДТП попал и обычный легковой автомобиль.

Подробности уточняются.

6 февраля на 632-м километре дороги (недалеко от «Петушка») столкнулись фура Renault с полуприцепом под управлением 61-летнего мужчины и грузовик МАN TGS с полуприцепом с 42-летним водителем. В Госавтоинспекции начата проверка.

