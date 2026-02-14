В Кузнецком районе при пожаре на даче пострадал мужчина

В субботу, 14 февраля, в Кузнецком районе произошел пожар в дачном доме. Сообщение о ЧП поступило в 12:31.
Загорелось строение общей площадью 72 кв. м. Огонь уничтожил его.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 9 человек личного состава», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.
В ЧП пострадал мужчина 1956 года рождения.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно о смертельном пожаре в селе Куракино Сердобского района. Загорелся частный дом площадью 63 кв. м. Погибла 36-летняя женщина.