В Кузнецком районе при пожаре на даче пострадал мужчина

В субботу, 14 февраля, в Кузнецком районе произошел пожар в дачном доме. Сообщение о ЧП поступило в 12:31.

Загорелось строение общей площадью 72 кв. м. Огонь уничтожил его.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 9 человек личного состава», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В ЧП пострадал мужчина 1956 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

