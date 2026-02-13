В пензенской Веселовке вспыхнул деревянный дом

В пензенской Веселовке вспыхнул деревянный дом
В пятницу, 13 февраля, в 5-м проезде 40 лет Октября в Пензе, неподалеку от дворца единоборств «Воейков», случился пожар.

В 10:29 стало известно, что в Веселовке загорелась двускатная крыша деревянного одноэтажного дома. Огонь прошел площадь в 60 квадратных метров.

«Пожар вспыхнул резко, как будто был взрыв, но хлопка не было. Все потушили в течение часа», - рассказал очевидец в Сети.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что на тушение огня выезжали 26 человек, привлекалось 7 спецмашин.

Никто из людей не пострадал. Причина случившегося сейчас устанавливается.

