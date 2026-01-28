В Никольске водитель «Лады-Гранты» сбил 26-летнюю женщину

Вечером во вторник, 27 января, в Никольске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:40 на улице Ленина 61-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил 26-летнюю женщину.

Она получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В Пензе сейчас ищут свидетелей ДТП, которое случилось 17 декабря на улице Рябова (Терновка). Напротив дома № 1к неустановленный автомобилист сбил 43-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, водитель скрылся с места аварии.