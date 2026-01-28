В Пензе ищут свидетелей аварии с пешеходом на ул. Рябова

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 17 декабря на улице Рябова (Терновка).

По предварительным данным, в 18:00 напротив дома № 1к неустановленный автомобилист сбил 43-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы. Водитель же скрылся с места аварии.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

