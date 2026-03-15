В Сети появилась запись еще одного ДТП на проспекте Победы

В Сети появилась запись еще одного ДТП, случившегося вечером 14 марта на проспекте Победы. Авария произошла в районе «Тяжпромарматуры», из-за нее перекрыли 2 полосы.

На кадрах видно, как черный автомобиль (по словам очевидцев, Toyota Land Cruiser) подлетает от удара о бетонный блок, разделяющий полосы. Он переворачивается вверх колесами и падает на заднюю часть машины, идущей впереди.

«Налетел на грязные невидимые бетонные блоки, которые резко посередине дороге почему-то стоят в грязи, и знаки грязные, и фары встречного авто резко бьют при выезде после блоков (и это все типа для безопасности!!!????) Я сам, зная об этих блоках, чуть не взлетел, так как их реально не видно», - отметил пользователь телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы».

Другой комментатор предположил, что световозвращающие элементы, которым снабжено ограждение, не видны из-под слоя грязи.

«Те, кто постоянно ездит по городу и смотрит на дорогу и знаки, знают и давно запомнили все ямы и знаки наизусть, и блоки на этом участке дороги появились не вчера», - возразил третий автолюбитель.

Состояние бетонных блоков на проспекте Победы беспокоит пензенцев. 7 марта горожанка на странице администрации во «ВКонтакте» задала вопрос, когда их почистят.

«Когда установится устойчивая теплая погода, МБУ «Пензавтодор» проведет мойку бетонной осевой на проспекте Победы», - ответил ей представитель городского УЖКХ.