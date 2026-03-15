В Кузнецке для тушения бани и сарая привлекли 7 пожарных

В субботу, 14 марта, днем на улице Республики в Кузнецке загорелись надворные постройки. Сигнал о происшествии поступил в 13:55.

Огонь повредил баню (15 кв. м) и сарай (6 кв. м), уточнили в ГУ МЧС. Погибших и пострадавших нет.

На ликвидацию пожара привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.