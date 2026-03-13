Волонтеры ищут 53-летнего жителя Бессоновки

В Пензенской области ищут 53-летнего Сергея Михайловича Махрова, проживающего в Бессоновке или в Московской области. 2 марта он ушел из дому в неизвестном направлении.

13-го числа ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мужчины - 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза серые.

В день исчезновения на нем были коричневая дубленка, фиолетовая кофта с капюшоном, зеленая рубашка, черные спортивные штаны, синяя шапка и черные утепленные галоши.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.