На ул. Калинина троллейбус въехал на остановочную площадку

В среду, 28 января, на улице Калинина в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Информация о нем появилась в Сети.

Троллейбус № 105, курсирующий по межмуниципальному маршруту Арбековская Застава - Засечное, заехал на остановочную площадку, едва не врезавшись в павильон.

Пострадал ли кто-то из пассажиров, пока неизвестно.

ДТП с общественным транспортом случаются в Пензе нередко. Так, 17 декабря на улице Рахманинова столкнулись автобус № 66, «Лада-Гранта» и Kia K5. Три пассажирки автобуса - женщины 69, 59 и 38 лет - получили травмы и были доставлены в больницу.

27 ноября на выезде из Пензы в ДТП попали автобус № 134, грузовик Scania и автомобиль «ВИС». В аварии пострадали 6 человек.

