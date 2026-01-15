Стали известны подробности ДТП с маршруткой № 156

Стали известны подробности ДТП с маршруткой № 156
В областной ГАИ прокомментировали ДТП с маршруткой № 156, которое случилось вечером в среду, 14 января, в районе поселка Лесного.

По предварительным данным, в 19:15 на улице Блокпост 718-й километр столкнулись три автомобиля: Сhery Tiggo pro с 65-летним водителем, микроавтобус Fiat Ducato - с 45-летним и ГАЗ под управлением 58-летнего мужчины.

Травмы в ДТП получили водители Сhery и Fiat. Медики госпитализировали их.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Сети опубликовали видео с последствиями аварии. По словам очевидцев, кроссовер Сhery и маршрутка столкнулись лоб в лоб. От удара легковой автомобиль вылетел с дороги.

