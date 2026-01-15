Появились кадры с места пожара на ГПЗ-24

В Сети опубликовали кадры с места пожара на улице Антонова, который произошел вечером в среду, 14 января.

В многоэтажном доме № 5р загорелась квартира на 16-м этаже. Сообщение о ЧП поступило диспетчеру в 18:27. На тушение выезжали 6 спецмашин и 21 человек.

Огонь уничтожил комнату на площади 10 кв. м. Обгорели стены и мебель. Пол залило водой, использовавшейся при тушении.

При пожаре пострадала 74-летняя женщина.

В Сети очевидцы рассказали, что в квартире загорелась люстра.

«Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.