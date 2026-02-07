В Городищенском районе в ДТП погибли четыре человека

В Городищенском районе в ДТП погибли четыре человека
В субботу, 7 февраля, в Городищенском районе случилось ДТП, в котором погибли 4 человека.

По предварительным данным, в 11:55 на 21-м километре дороги Городище - Никольск столкнулись КамАЗ с прицепом под управлением 59-летнего мужчины и автомобиль Citroen с 57-летним водителем.

«В результате происшествия водитель Citroen и три его пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

Водителя КамАЗа и еще двух пассажиров Citroen доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверку контролирует прокуратура.

Также надзорный орган организует проверку соблюдения законодательства при содержании дорог в зимний период, рассказали в областной прокуратуре.

дтп водитель смерть
 
 
 
 
 

