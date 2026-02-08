В Шемышейском районе при пожаре погиб 42-летний мужчина

В Шемышейском районе при пожаре погиб 42-летний мужчина
В Шемышейском районе в селе Усть-Уза случился пожар, который унес жизнь человека, сообщили в воскресенье, 8 февраля, в региональном ГУ МЧС России.

Сигнал о ЧП поступил спасателям 7-го числа в 04:09. На улице Октябрьской вспыхнул деревянный дом площадью 48 кв. метров. Для ликвидации огня привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

Строение выгорело внутри полностью. После тушения огня обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

5 февраля на станции Каменского района загорелся деревянный дом площадью 50 кв. метров, погиб 75-летний пенсионер. Предположительно, трагедия случилась из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

