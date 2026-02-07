В Пензе на трассе М-5 столкнулись два большегруза

Происшествия

В Пензе на трассе М-5 столкнулись два большегруза
Печать
Telegram

В Пензе на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух большегрузов. В нем пострадал человек. Подробности аварии рассказали в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 21:50 на 632-м километре дороги (недалеко от «Петушка») столкнулись фура Renault с полуприцепом под управлением 61-летнего мужчины и грузовик МАN TGS с полуприцепом с 42-летним водителем.

Кадры с последствиями ДТП опубликовали в Сети. По словам очевидцев, столкновение было лобовым.

В Пензе на трассе М-5 столкнулись два большегруза

Травмы в аварии получил водитель Renault. Медики госпитализировали его.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!