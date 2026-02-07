В Пензе на трассе М-5 столкнулись два большегруза

В Пензе на трассе М-5 произошло ДТП с участием двух большегрузов. В нем пострадал человек. Подробности аварии рассказали в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 21:50 на 632-м километре дороги (недалеко от «Петушка») столкнулись фура Renault с полуприцепом под управлением 61-летнего мужчины и грузовик МАN TGS с полуприцепом с 42-летним водителем.

Кадры с последствиями ДТП опубликовали в Сети. По словам очевидцев, столкновение было лобовым.

Травмы в аварии получил водитель Renault. Медики госпитализировали его.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.