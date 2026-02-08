СКР ведет проверку по факту смерти человека при пожаре в Усть-Узе

В Зареченском межрайонном отделе областного управления СК России по Пензенской области проводится проверка по факту смерти человека при пожаре в Шемышейском районе.

Трагедия случилась ранним утром 7 февраля. На улице Октябрьской в селе Усть-Уза загорелся деревянный дом площадью 48 кв. метров. После ликвидации огня спасатели нашли тело 42-летнего мужчины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.