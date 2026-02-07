В Каменском районе при пожаре погиб мужчина

В Каменском районе при пожаре погиб мужчина
В Каменском районе на станции Студенец случился пожар, который унес жизнь человека, сообщили в субботу, 7 февраля, в региональном ГУ МЧС России.

Загорелся деревянный дом площадью 50 кв. метров. Сообщение о ЧП поступило спасателям 5 февраля в 21:20. Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники.

После тушения огня обнаружили тело 75-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

1 февраля в Кузнецке загорелся деревянный дом площадью 60 кв. метров. При пожаре погибла 87-летняя хозяйка. Предварительная причина трагедии - тоже нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

