В селе Анненково сгорела постройка на улице Колхозной

В пятницу, 6 февраля, в селе Анненково Кузнецкого района случился пожар в надворной постройке на улице Колхозной.

Сигнал поступил диспетчеру в 4:50. Огонь повредил строение на общей площади 60 кв. м.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники. Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

Причины возгорания выясняются.

В январе на территории Пензенской области произошло 128 пожаров - почти на 50% больше, чем в прошлом году. Погибли 10 человек, 4 травмированы.