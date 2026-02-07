Появились фото с места трагедии в селе Студенец

В Каменском районе следователи начали проверку по факту смерти мужчины при пожаре. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 6 февраля, в селе Студенец.

Загорелся деревянный дом на улице Привокзальной общей площадью 50 кв. метров. Огонь полностью уничтожил его.

После тушения пламени пожарные обнаружили тело 75-летнего хозяина. По предварительной информации, полученной следователями, пенсионер жил один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

После проверки будет принято процессуальное решение.