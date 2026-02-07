Установлены личности погибших в ДТП в Городищенском районе

В субботу, 7 февраля, в ДТП в Городищенском районе, погибло четверо мужчин. Их личности установлены, сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 11:55 на 21-м километре дороги Городище - Никольск столкнулись КамАЗ с прицепом под управлением 59-летнего мужчины и легковой автомобиль Citroen с 57-летним водителем.

В аварии погибли водитель легковой машины и 3 его пассажира: мужчины в возрасте 57, 29 лет и 31 года.

Водителя КамАЗа и двух других пассажиров Citroen, 24-летнего и 42-летнего мужчин, госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.