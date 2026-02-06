На трассе в Городищенском районе загорелось колесо полуприцепа

На трассе в Городищенском районе загорелось колесо полуприцепа
В четверг, 5 февраля, на трассе в Городищенском районе случилось ЧП. Сигнал о возгорании грузовой машины поступил в пожарно-спасательный центр в 11:59.

На 699-м километре М-5, вблизи поселка Лесного, вспыхнуло колесо полуприцепа Juterborg, который двигался в составе с тягачом.

Пожарные прибыли на место, потушили огонь и расцепили автомобиль, сообщили в ППСЦ.

Никто из людей не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

4 февраля в селе Грабово Бессоновского района из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования выгорел моторный отсек легкового автомобиля.

