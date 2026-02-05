В ДТП на Нейтральной пострадала 44-летняя женщина

В ДТП на Нейтральной пострадала 44-летняя женщина
В среду, 4 февраля, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 15:45 на улице Нейтральной столкнулись три автомобиля: Exeed, КамАЗ с и Shacman с полуприцепом ROS ROCA.

Иномаркой управляла 44-летняя женщина, отечественным большегрузом - 33-летний мужчина, китайский тягач вел 29-летний мужчина.

В результате происшествия водителя автомобиля Exeed увезли с травмами в больницу. Ее 43-летней пассажирке, также получившей телесные повреждения, медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Прибывшие на место спасатели устранили вторичные поражающие факторы ДТП, уточнили в ППСЦ.

