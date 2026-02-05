В поселке Мичуринском сгорела крыша котельной

В среду, 4 февраля, в поселке Мичуринском Пензенского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 10:30.

Сгорела кровля котельной на площади 100 квадратных метров. Теплопункт пристроен к производственному зданию.

На тушение огня выезжали 18 спасателей, привлекалось 6 спецмашин. Дальнейшего распространения пламени удалось не допустить.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.