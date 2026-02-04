В Пензе жилые дома, детсад и колледж остались без тепла из-за глыбы льда

В среду, 4 февраля, на проспекте Победы, 15, в Пензе ледяная глыба, падая с крыши, повредила воздушную теплотрассу. Из-за этого без отопления и горячей воды остались жилые дома и образовательные учреждения.

«Специалисты выехали на место и приступают к ремонту. Приложим все усилия, чтобы до конца дня восстановить теплоснабжение в обычном режиме», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 12:04.

Список адресов, попавших под отключение:

- пр. Победы, 5, 7, 11, 15, 17;

- ул. Вяземского, 19, 21, 23, 5, 27, 29, 31, 35, 37;

- филиал детсада № 111 (пр. Победы, 9а);

- колледж пищевой промышленности и коммерции (пр. Победы, 3);

- административное здание (ул. Вяземского, 33а).

Утром 4 февраля в районе улицы Калинина, 108Б, прорвало трубу с холодной водой: из-за промерзания почвы и подвижек грунта чугунный водовод, проложенный под проезжей частью, переломился. На время ремонта сетей без воды остались дома на Калинина, Краснова и Лобачевского.