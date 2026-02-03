Стала известна причина, по которой сгорел автобус № 165

В региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства разъяснили, почему на проспекте Строителей в Пензе 23 января заполыхал автобус № 165.

«В автобусе (2004 года выпуска), который следовал без пассажиров и не по маршруту, замкнула электропроводка. В результате произошло возгорание в моторном отсеке», - говорится в ответе ведомства на запрос редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

В письме указано, что водитель действовал по инструкции, из людей никто не пострадал.

О происшествии сообщили в Сети очевидцы. Огонь повредил почти весь салон автобуса.

На место происшествия выезжал пожарный расчет - 11 человек и 2 единицы техники. По данным ГУ МЧС, выгорела часть салона и моторный отсек на площади 10 кв. м.