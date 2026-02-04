Перелом трубы: в домах на 3 улицах Пензы отключили холодную воду

Перелом трубы: в домах на 3 улицах Пензы отключили холодную воду
Утром в среду, 4 февраля, в районе улицы Калинина, 108Б, в Пензе прорвало трубу с холодной водой.

По данным ресурсоснабжающей организации, около 6:00 из-за промерзания почвы и подвижек грунта чугунный водовод, проложенный под проезжей частью, переломился.

На время ремонта сетей без воды остались дома на Калинина, Краснова и Лобачевского.

«В настоящее время на участке выполняются земляные работы, после чего дежурная бригада приступит к восстановлению целостности трубы, благоустройству территории, устранению наледи», - сообщили ресурсники.

Проезжую часть на улице Гоголя, где разлилась жидкость, посыпали песко-соляной смесью.

