Из пожара на Медицинской спасли семерых человек

В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили подробности пожара, случившегося вечером 25 февраля в общежитии на улице Медицинской.

Сигнал о ЧП поступил в 17:00. По предварительным данным, в одной из комнат 4-й секции на 4-м этаже произошло короткое замыкание в холодильнике.

В результате выгорели комната площадью 12 квадратных метров, кухня, ванная комната и санузел общего пользования. Всего огонь прошел по площади 60 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет, 7 человек спасены, еще 45 эвакуированы, уточнили в ГУ МЧС.