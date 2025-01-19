Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|02:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Сердобске нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Печать
Telegram

Сотрудники Росгвардии помогли в розыске 11-летней жительницы Сердобска. Сообщение о том, что школьница не вернулась домой, поступило правоохранителям в 22:15 субботы, 18 января.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку и немедленно приступил к поискам. Девочку нашли уже спустя 30 минут. Ее обнаружили в сквере «Ясенки» Сердобска. Выяснилось, что школьница заблудилась.

«Блюстители порядка успокоили девочку, удостоверились, что ей не требуется медицинская помощь, а затем доставили домой к родителям», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В декабре 2024 года в Кузнецке росгвардейцы помогли заблудившемуся 9-летнему ребенку вернуться домой.

21-го числа в районе обувной фабрики офицер ведомства Павел Королев увидел растерянного и заплаканного мальчика. Мужчина подошел к ребенку и спросил, что случилось и где его родители. Школьник рассказал, что провожал друга, заплутал и не может найти дорогу домой.

Росгвардеец успокоил мальчика и вызвал экипаж вневедомственной охраны. Бойцы довезли маленького кузнечанина до дома и передали бабушке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального управления Росгвардии
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте