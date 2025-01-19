В Сердобске нашли пропавшую 11-летнюю девочку

19.01.2025 | 19:15

Сотрудники Росгвардии помогли в розыске 11-летней жительницы Сердобска. Сообщение о том, что школьница не вернулась домой, поступило правоохранителям в 22:15 субботы, 18 января.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку и немедленно приступил к поискам. Девочку нашли уже спустя 30 минут. Ее обнаружили в сквере «Ясенки» Сердобска. Выяснилось, что школьница заблудилась.

«Блюстители порядка успокоили девочку, удостоверились, что ей не требуется медицинская помощь, а затем доставили домой к родителям», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В декабре 2024 года в Кузнецке росгвардейцы помогли заблудившемуся 9-летнему ребенку вернуться домой.

21-го числа в районе обувной фабрики офицер ведомства Павел Королев увидел растерянного и заплаканного мальчика. Мужчина подошел к ребенку и спросил, что случилось и где его родители. Школьник рассказал, что провожал друга, заплутал и не может найти дорогу домой.

Росгвардеец успокоил мальчика и вызвал экипаж вневедомственной охраны. Бойцы довезли маленького кузнечанина до дома и передали бабушке.