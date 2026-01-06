ДТП под Богословкой: один человек погиб, трое в больнице

ДТП под Богословкой: один человек погиб, трое в больнице
В понедельник, 5 января, на трассе Р-158 (Нижний Новогород - Саратов) в Пензенском районе случилось смертельное ДТП.

Авария произошла в 9:47 на 416-м километре (рядом с Богословкой).

Столкнулись Volkswagen Polo под управлением 46-летнего мужчины, комбинированная дорожная машина, за рулем которой находился 26-летний мужчина, и трактор JCB 4CX - им управлял 32-летний мужчина.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте.

3 его пассажирки - 51-летняя женщина, 24-летняя девушка и 10-летняя девочка - были госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео t.me/sova_penza58.

