Двое пензенцев избили охранников ночного клуба на ул. Славы

Посетители ночного клуба на улице Славы в Пензе устроили драку с охраной заведения. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 3 января: тревожная кнопка на объекте сработала в 3:55.

Прибывший на место экипаж выяснил, что в клубе отдыхают двое мужчин, 28 и 29 лет, которые чуть ранее избили местных охранников и повредили имущество (мебель и оборудование), сообщили в областном управлении Росгвардии.

За порядком в заведении следили молодые люди - 18-летний и 21-летний. У посетителей возник с ними конфликт, быстро переросший в драку. В результате оба охранника были избиты, младшего на скорой увезли в больницу с травмой головы.

Гости после инцидента не покинули клуб и продолжили отдых. Росгвардейцы задержали их и передали полиции для дальнейшего разбирательства.