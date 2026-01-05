Двое пензенцев избили охранников ночного клуба на ул. Славы

Происшествия

Двое пензенцев избили охранников ночного клуба на ул. Славы
Печать
Telegram

Посетители ночного клуба на улице Славы в Пензе устроили драку с охраной заведения. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 3 января: тревожная кнопка на объекте сработала в 3:55.

Прибывший на место экипаж выяснил, что в клубе отдыхают двое мужчин, 28 и 29 лет, которые чуть ранее избили местных охранников и повредили имущество (мебель и оборудование), сообщили в областном управлении Росгвардии.

За порядком в заведении следили молодые люди - 18-летний и 21-летний. У посетителей возник с ними конфликт, быстро переросший в драку. В результате оба охранника были избиты, младшего на скорой увезли в больницу с травмой головы.

Гости после инцидента не покинули клуб и продолжили отдых. Росгвардейцы задержали их и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
росгвардия драка охрана
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!