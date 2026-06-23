В здании бывшей пожарной части на ул. Гладкова произошел пожар

Происшествия

В здании бывшей пожарной части на ул. Гладкова произошел пожар
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Вечером в понедельник, 22 июня, в Пензе произошел пожар в историческом здании бывшей пожарной части на улице Гладкова, 20. Один из очевидцев поделился с телеграм-каналом PenzaInform фотографиями с места.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 19:46. На тушение выезжали 11 человек на 2 спецмашинах.

«Горел мусор на площади 10 квадратных метров», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В здании бывшей пожарной части на ул. Гладкова произошел пожар

В сентябре 2025 года Пенза приняла в собственность административное здание площадью 1 338 кв. м на улице Гладкова, 20 (это бывшая пожарная часть), склад ГСМ площадью 321,4 кв. м и участок площадью 2 404 кв. м по тому же адресу.

«Предлагается это сделать (принять в собственность. - Прим. ред.) для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка», - сообщила тогда депутатам и. о. начальника Управления муниципального имущества г. Пензы Надежда Гончарова.

В конце октября министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин уточнил, что здание на улице Гладкова, 20, не является объектом культурного наследия, и предположил, что его не включили в список памятников из-за больших перестроек.

«Мы наблюдаем блокированную пристройку с южной части здания и с восточной (у Гладкова, 20. - Прим. ред.), которые во многом изменили облик», - пояснил Александр Понякин.

Тогда же он заявил, что судьба здания пока не решена.

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