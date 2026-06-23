В Пензенской области объявлена ракетная опасность

Происшествия

В Пензенской области объявлена ракетная опасность
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Во вторник, 23 июня, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 09:54.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

В прошлом месяце в регионе 7 раз объявляли ракетную опасность: 5, 7, 17, 26, 27, 28 и 29 мая. В июне это пятый раз - режим вводили 5-го, 10-го, 16-го и 22-го числа.

После отбоя ракетной опасности 22 июня губернатор сообщил: режим вводили в связи с тем, что враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области. «Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы», - подчеркнул он.

UPD: в 11:24 23 июня был объявлен отбой ракетной опасности.

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