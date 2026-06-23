Летевший в Пензу борт вернулся в аэропорт Шереметьево

Происшествия

Летевший в Пензу борт вернулся в аэропорт Шереметьево
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Во вторник, 23 июня, самолет, отправившийся из московского аэропорта Шереметьево в Пензу, вернулся из-за объявления плана «Ковер».

Согласно информации на сайте Шереметьева, борт взлетел в 9:22 и совершил посадку в 10:33. Он не прибудет в регион в назначенное время.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Пензенской области в 9:58. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» был введен и в соседних с Пензой Саратове, Тамбове, Ульяновске.

Также в Пензенской области объявлена ракетная опасность. Жителей региона попросили отойти от окон и спрятаться в укрытиях.

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