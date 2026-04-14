Пензенцы останутся без воды из-за аварии на Западной Поляне

Вечером во вторник, 14 апреля, в домах на ряде улиц Пензы может не быть холодной воды. Об этом предупредили ресурсники.
Причина - ремонтные работы на ул. Попова, 38а (Западная Поляна).
Отключение ресурса или снижение параметров его подачи будет наблюдаться в период с 21:00 до 23:00.
Список улиц и проездов следующий:
- ул. Попова;
- ул. Мира;
- ул. Ленинградская;
- ул. Пацаева;
- ул. Мотоциклетная;
- пр. Мотоциклетный;
- ул. Тимирязева;
- пр. Тимирязева;
- ул. Карпинского (частный сектор);
- ул. Совхоз-Техникум;
- ул. Военный городок (ПАИИ);
- ул. Окружная;
- 1-й, 3-й Окружные проезды;
- 6-й, 7-й пр. Громова;
- ул. Бекешская;
- ул. Зеленый Овраг;
- 1-3-й Объединенные проезды;
- ул. Весенняя;
- ул. Угловая;
- ул. Аминевка.