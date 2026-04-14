Пензенцы останутся без воды из-за аварии на Западной Поляне

Вечером во вторник, 14 апреля, в домах на ряде улиц Пензы может не быть холодной воды. Об этом предупредили ресурсники.

Причина - ремонтные работы на ул. Попова, 38а (Западная Поляна).

Отключение ресурса или снижение параметров его подачи будет наблюдаться в период с 21:00 до 23:00.

Список улиц и проездов следующий:

- ул. Попова;

- ул. Мира;

- ул. Ленинградская;

- ул. Пацаева;

- ул. Мотоциклетная;

- пр. Мотоциклетный;

- ул. Тимирязева;

- пр. Тимирязева;

- ул. Карпинского (частный сектор);

- ул. Совхоз-Техникум;

- ул. Военный городок (ПАИИ);

- ул. Окружная;

- 1-й, 3-й Окружные проезды;

- 6-й, 7-й пр. Громова;

- ул. Бекешская;

- ул. Зеленый Овраг;

- 1-3-й Объединенные проезды;

- ул. Весенняя;

- ул. Угловая;

- ул. Аминевка.