В Пачелмском районе при пожаре пострадал человек

В Пачелмском районе при пожаре пострадал человек
В селе Старая Толковка Пачелмского района при пожаре пострадал человек.

На улице Советской загорелся частный дом площадью 100 кв. м. Сообщение о ЧП пожарные получили в 23:53 воскресенья, 12 апреля.

Пламя потушили 6 человек, прибывших на трех спецмашинах.

«Сгорела кровля и выгорело внутри дома. Пострадал 55-летний мужчина», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительно установлено, что причиной ЧП могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

