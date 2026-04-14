Семья лунинских полицейских спасла соседей от пожара

В поселке Лунино сотрудники полиции, супруги Дарья и Евгений Кутьковы, предотвратили серьезный пожар в многоэтажке и спасли соседей.

Дарья является инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Около 7 часов утра она почувствовала едкий запах дыма. Женщина осмотрела комнаты в квартире, но не нашла очага возгорания.

Дарья разбудила мужа, старшего инспектора дорожно-патрульной службы. Он вышел на лоджию и понял, что на балконе у соседей что-то горит.

Не теряя ни минуты, Евгений отправился к ним и разбудил. Мужчина позвал и других жильцов дома. Совместными усилиями сельчане потушили огонь до прибытия пожарных расчетов.

В ЧП никто не пострадал. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

«Начальник МО МВД России «Лунинский» подполковник полиции Михаил Безгин выразил гордость за своих сотрудников, отметив, что они являются не только высококлассными профессионалами, но и отважными офицерами, готовыми прийти на помощь в любой ситуации», - рассказали в региональном УМВД РФ.