В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП с пешеходом на улице Кулакова.

30 октября в 16:00 напротив дома № 1 неизвестный водитель, управлявший средством индивидуальной мобильности, сбил 92-летнего мужчину.

Пенсионер получил травмы.

Свидетелей происшествия попросили позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04. Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее правоохранители разыскивали очевидцев ДТП с пешеходом на улице Фурманова в Пензе. 1 сентября напротив дома № 1в водитель неустановленного транспортного средства сбил 72-летнего мужчину и скрылся.