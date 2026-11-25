Над Кузнецким районом силы ПВО Минобороны России уничтожили 6 БПЛА. Об этом утром в среду, 25 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

«Наши военнослужащие на боевом дежурстве четко и грамотно выполняют поставленные задачи», - написал Мельниченко.

Он попросил жителей региона не снимать и не публиковать фото и видео полета, уничтожения или обломков беспилотников.

23 ноября на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп были уничтожены 2 вражеских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также не зафиксировали.