Вечером в среду, 25 ноября, в пензенском микрорайоне Бугровка водитель Renault снес фонарный столб. Кадры с места инцидента появились в Сети.

ДТП случилось на пересечении улиц Кольцова и Челюскина, пояснил очевидец.

«Водитель вроде не пьян, вероятно, причиной послужил гололед. Движение затруднено в обе стороны», - добавил он.

На дороге ввели реверсивное движение, потом перекрыли совсем, уточнил другой автомобилист. «Дублер стоит весь в сторону Арбеково», - отметил он.

Аналогичное ДТП случилось в Пензе весной на улице Аустрина. По словам свидетелей, водитель был нетрезв. Столб вместе с проводами упал на проезжую часть.

Фото 1 - канал «Дорожная обстановка Пензы», фото 2 и видео - канал «Пенза Новости».