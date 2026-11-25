Во вторник, 24 ноября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра пришли на помощь пострадавшим в ДТП в поселке Чаадаевка (Городищенский район).

Сообщение об аварии около дома № 25 на улице Горюнова поступило от очевидцев. На дороге лоб в лоб столкнулись «Лада-Гранта» и «Лада-Калина».

По данным ГУ ППСЦ, 52-летний водитель «Гранты» не справился с управлением. 47-летняя женщина за рулем «Калины» и ее пассажир 2008 года рождения получили легкие травмы. От госпитализации они отказались.

На место происшествия выехали 4 специалиста. Спасатели стабилизировали автомобили, оградили место ДТП, отключили аккумуляторные батареи, собрали и передали необходимые данные.

Деблокирование не потребовалось.