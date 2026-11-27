В пятницу, 27 ноября, в Пензе ресурсники снова проводят ремонтные работы на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Произошла утечка на водоводе диаметром 600 мм.

«На данный момент бригада выполнила вскрышные работы. Для точного определения места повреждения используется гидростанция, которая позволяет откачивать воду непосредственно из места проведения работ. После выявления поврежденного участка специалисты приступят к устранению утечки», - сообщил Горводоканал в своем канале в МАХ в 13:29.

Работы идут без отключения холодного водоснабжения.

23 ноября на перекрестке улиц Суворова и Плеханова уже устраняли утечку.

В мае в этом месте тоже проводили ремонтные работы.