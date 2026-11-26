В среду, 25 ноября, на съезде со Свердловского моста в Пензе, у «Катюши», случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Предварительно установлено, что в 15:30 напротив дома № 1Б на улице Баумана 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz врезался в стоявшую перед пешеходным переходом «Ладу-Гранту», за рулем которой находился 23-летний мужчина.

Задняя часть отечественной машины оказалась смята.

Пожилой шофер и две его 17-летние пассажирки получили травмы. Водителя госпитализировали, девушек отпустили после оказания помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.