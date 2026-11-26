В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП с ребенком-пешеходом на улице Мира.

12 октября в 20:30 напротив дома № 42 водитель, личность которого пока не установили, управляя средством индивидуальной мобильности, сбил 5-летнюю девочку.

Ребенок получил травмы.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04. Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, сообщили в областной ГАИ.

Ранее в Пензе разыскивали свидетелей ДТП, которое случилось 30 октября на улице Кулакова. Напротив дома № 1 неизвестный водитель, управлявший средством индивидуальной мобильности, сбил 92-летнего мужчину. Пенсионер пострадал.