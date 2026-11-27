В четверг, 26 ноября, на дороге между Пензой и Богословкой (Пензенский район) случилось ДТП с участием одного автомобиля.

На 3-м километре водитель Toyota не справился с управлением, так что машина съехала в кювет и опрокинулась.

В 11:23 на место происшествия выехала аварийно-спасательная группа - 4 человека на автоцистерне.

Они стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею, собрали и зафиксировали необходимые данные, уточнили в областном пожарно-спасательном центре.

О состоянии водителя не сообщается, в суточную сводку ГАИ, где фиксируются ДТП с пострадавшими, эта авария не попала.